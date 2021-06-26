السلاح والمحاصصة ومستقبل الانتخابات لمجلس النواب - مصطفى محمد غريب

2021/06/26 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب مازالت كلمة التغيير بعيدة عن الواقع العراقي المأساة الذي يكاد أن ينفجر من كثر ما ألم به من تراجع وتخلف وتغييب الحقوق ولهذا تبقى قضية التغيير وإصلاح الأوضاع نحو الأفضل، بعيدة إذا لم يجر تعديل قانون الانتخابات التشريعية إضافة الى قضايا مهمة تنتظر نتائج الانتخابات القادمة التي تطالب بها أكثرية القوى الوطنية والديمقراطية وانتفاضة تشرين التي قدمت عشرات الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها أمام تعنت غريب و ......





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