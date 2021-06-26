بعد طول انتظار.. المخابرات الأميركية تقول كلمتها بشأن الكائنات الفضائية

2021/06/26 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المخابرات الأميركية، الجمعة، في تقرير طال انتظاره أنه لا يوجد دليل على وجود كائنات فضائية، مع الإقرار بأن عشرات الظواهر التي شاهدها طيارون عسكريون لا يمكن تفسيرها.

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