مصر تقدم طلبا لمجلس الأمن لعقد جلسة حول

2021/06/26 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تصريحات أحد المسؤولين الأثيوبيين بأن مصر لا تستطيع فعل شيء تجاه سد النهضة، بأنها استفزازية، لافتا الى ان بلاده تقدمت بطلب رسمي الى مجلس الامن لعقد جلسة حول السد.وقال شكري: "نعلم جيدا ماهي حقوق الشعب المصري، ونعلم كيفية الدفاع عنها، لافتاً إلى أنه في حالة وقوع الضرر، لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن حقوق شعبها".وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع قناة MBC مصر، أن مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن لطلب عقد جلسة لتناول قضية سد النهضة.وتأتي تصريحات وزير الخارجية المصري تعليقا على الملء الثاني لسد النهضة.المصدر: RT

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