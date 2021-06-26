مع استمرار الانسحاب الأميركي.. بايدن يقول إن

2021/06/26 | 01:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة تجاه أفغانستان بعد مغادرة القوات الأميركية للبلاد.

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