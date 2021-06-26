تغيرات واضحة في سياسة واشنطن - جواد الديوان

2021/06/26 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_الديوان ظهرت تصورات حول قدرة بايدن عندما وعد بسياسة خارجية للطبقة الوسطى، والمشاركة في حل كل مشكلة عالمية.



ويعني ذلك تدخلات محمومة، وخيارات بين القيم والحلفاء، والانسحاب من أفغانستان والتعامل مع فرضية طويلة الأمد للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الامريكية.



تركزت قيادة أمريكا للعالم ومنذ الاربعينات من القرن الماضي، في حماية المصالح الاقتصادية الضيقة لها، واسناد النظام العالمي للامن المصمم ضد التهديدات ......





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