بايدن يعلق على الحكم الصادر بحق

2021/06/26 | 01:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، الحكم بالسجن على ضابط شرطة سابق في مينيابوليس بتهمة قتل جورج فلويد، العام الماضي، بأنه "عادل".

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