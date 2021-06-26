مكابدات أحرى - عباس علي العلي

2021/06/26 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي مانديلا الرجل الأبيض الجسوركل يوم تنعى الحرية شمعةويلحق بالسماء نورفتضيء مبتهجةتبكي الأرض لوحدهالحنينها وتفرش الزهورأنه القادم يحمل الطهركل الفراشات الجميلة في الأرض الحزينةحملت نعشك أيها المسجى في القلوبوالدموع تغسل قدميكلأنك ذاهب إلى الربصديقي أيها المعذب أحمل معاناة الشعبوقدم مطالبنا هناك عبر بساط السماءلقد قتلنا الموتلقد ذبحنا الف ......





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