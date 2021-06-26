2021/06/26 | 02:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأفغاني في واشنطن ويتوج لقاءاته باجتماع مع بايدن

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