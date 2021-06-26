تحديثات ستيفن سبيلبيرغ المرنة

2021/06/26 | 03:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذي المرة، لم يوقظ ستيفن سبيلبيرغ ديناصوراته من سباتها التاريخي ليطلقها بين مقاعدنا ويحبس أنفاسنا داخل أسوار حديقته الجوراسية.لم يضعنا بين أنياب فك مفترس أو في مواجهة شاحنة غامضة يقودها قدرٌ متربصٌ سيصيبنا بتوجّس مزمن حال رؤية أية شاحنة على الطرقات.لم يحملنا داخل سلّة فوق دراجة هوائية ويحلّق بنا في رحلة خيال قمرية لإنقاذ مخلوقه الفضائي الصغير وإعادته إلى الوطن.

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