ليفربول يثير قلق ريال مدريد بشأن مبابي

2021/06/26 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأثار ليفربول قلق ريال مدريد، بشان إحدى الصفقات المحتملة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي.وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، جدد ليفربول اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حيث بات مستعدًا لمزاحمة ريال مدريد على الصفقة، إذا فتح النادي الفرنسي الباب للمفاوضات حول رحيل اللاعب.وذكرت الصحيفة أن النادي الإنجليزي، يعتقد أن التعاقد مع مبابي له أهمية على المدى الطويل، بسبب صغر سنه.وأبرزت أن مهاجم الديوك رفض عرض سان جيرمان لتجديد عقده، لذا سيسعى النادي الفرنسي لبيعه، قبل أن يرحل مجانًا في الصيف المقبل.وسبق أن زعمت تقارير صحفية، أن باريس يستهدف التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، إذا رحل مبابي خلال فترة الانتقالات الحالية.المصدر: كورة

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