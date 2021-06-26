بعد استعادة

2021/06/26 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة، الجمعة، عن احتمالية أن يكون فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2" قد ظهر في الصين في وقت سابق لأكتوبر 2019، أي قبل شهرين من رصد أول حالة في مدينة ووهان.

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