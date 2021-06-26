تصريحات جديدة للخارجية التركية بشأن السعودية ومصر

2021/06/26 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، الجمعة، على رغبة بلاده في تطوير التعاون مع دول الخليج والمنطقة، خاصّا بالذكر مصر والسعودية.

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