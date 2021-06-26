إطلاق سراح فرنسية قتلت زوجها وكسبت تعاطف مئات الآلاف

2021/06/26 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت محكمة فرنسية سيدة بقتل زوجها، هذا الأسبوع، وحكم عليها بالسجن لمدة عام، إلا أنها لن تُعاد إلى السجن.

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