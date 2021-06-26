إضافة مجموعات وفردا من النازيين الجدد إلى لائحة الإرهاب الكندية

2021/06/26 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّثت كندا، الجمعة، لائحتها للكيانات الإرهابية، وذلك بإضافة مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش، ومجموعتين تتبنيان أيديولوجية تفوّق العرق الأبيض، بالإضافة إلى شخص أميركي من النازيين الجُدد.

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