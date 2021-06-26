2021/06/26 | 06:27 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوان سيروان يغادر بعثة منتخب الشباب بسبب فقدان الرغبة في اللعب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/26 | 06:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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