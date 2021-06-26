2021/06/26 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آرونداتي_روي «.Bel dan pa di zanmi»«إذا رأيت نيابَ الليث بارزةًفلا تظننّ أن الليثَ يبتسمُ»الأصولصُكّ المصطلح NGO «المنظمات غير الحكومية» في العام ٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-، مع أن الظاهرة التي يصفها بدأت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته بما هي عنصر في المشروع النيوليبرالي.



ثمة خطر يواجه الحركات الشعبية هو أنجزة المقاومة.يسهل تحوير ما سأقول إلى إدانة لكل الأنجيووز.



ذلك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الأنجزة» والمقاومات الشعبيّة - آرونداتي روي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الأنجزة» والمقاومات الشعبيّة - آرونداتي روي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).