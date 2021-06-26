الحقد على التاريخ، قطع رأسي أبي جعفر المنصور وأبي علاء المعري - الفضل شلق

2021/06/26 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق يدعو بعض المتطرفين الشيعة في العراق الى إزالة تمثال أبي جعفر المنصور.



قبلهم قطعت داعش رأس تمثال أبي علاء المعري في معرة النعمان في سوريا.



قبل ذلك، ومنذ سنوات، دمرت الطالبان تمثال البودا في البانيان، أفغانستان.



دعوات تأتي من متطرفين شيعة في الحالة الأولى، ومن متطرفين سنة في الحالة الثانية، ومن متطرفين إسلاميين في الحالة الثالثة.



وعي ديني مشترك بغض النظر عن الفروق العقدية بين السنة والشيعة، والر ......





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