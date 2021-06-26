توافق أميركي فرنسي على مخاطر صعود الصين

2021/06/26 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة وفرنسا "على ذات الصفحة" في الإصرار على مقاومة إمكانية نظام عالمي تقوده الصين، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة.

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