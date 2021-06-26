2021/06/26 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا يشير إلى أن الصين تستخدم نفوذها الاقتصادي بمناطق في آسيا والشرق الأوسط لاستهداف مسلمي الإيغور الذين يعيشون خارج حدودها، ووصف ذلك بـ"نظام مترامي الأطراف من القمع العابر للحدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: بكين تستخدم نفوذها الاقتصادي لاستهداف "إيغور الخارج") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: بكين تستخدم نفوذها الاقتصادي لاستهداف "إيغور الخارج") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).