2021/06/26 | 08:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني تبنى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، مبادرة “استعادة الثقة”، موجها رسالة مؤثرة إلى حكومات المنطقة.جاء ذلك خلال مقال نشره اليوم ، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، هذا نصه: لا بدَ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتبنى مبادرة “استعادة الثقة” ويوجه رسالة مؤثرة لحكومات المنطقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتبنى مبادرة “استعادة الثقة” ويوجه رسالة مؤثرة لحكومات المنطقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتبنى مبادرة “استعادة الثقة” ويوجه رسالة مؤثرة لحكومات المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).