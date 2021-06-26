2021/06/26 | 08:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق عام 2022.وذكرت الوزارة في التقرير السنوي لانجازتها لعام 2020، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع مصر وتوقيع اتفاقية عقد تزويد الطاقة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق.. العام المقبل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق.. العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).