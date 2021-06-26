إدانة حقوقية لـ

2021/06/26 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انطلاق الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعت مجموعات حقوقية، الدول إلى معالجة تدهور واقع حقوق الإنسان في الجزائر، واستمرار عمليات القمع بحق الناشطين والصحفيين، وذلك وفقا لموقع "هيومن رايتس ووتش"، الذي نشر نص الرسالة المشتركة.

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