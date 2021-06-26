انطلاق استعراض الحشد الشعبي بحضور الكاظمي

2021/06/26 | 08:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بدأ صباح اليوم الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي ، تزامنا مع الذكرى السنوية لفتوى الدفاع الكفائي وتأسيس الحشد بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من القادة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الارهاب ./انتهى9

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