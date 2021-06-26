تسريب مخرجات برلين 2 عن ليبيا تنهي تفاؤل المحللين والسياسيين بشأن مصيرها

2021/06/26 | 08:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ متابعة: كشفت تسريبات صحفية لمسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا عن أبرز المخرجات المكونة للنقاط الـ51 للوثيقة المعنونة ب»المسودة الأولية»ومن بين هذه المخرجات تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، والانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا.وكشفت التسريبات عن منح ...

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