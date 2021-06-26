لجنة انضباط اتحاد الكرة تصدر حزمة من العقوبات

2021/06/26 | 08:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضوء اعتراضات للأندية إعلام اتحاد الكرة عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، أول أمس، اجتماعاً لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات، وكما يلي: أولاً: لدى مناقشة اعتراض نادي سامراء على نادي البيشمركة ضمن دوري الدرجة الأولى، وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم من قبل نادي سامراء حول إشراك اللاعب (خسرو محمد أمين)، ...

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