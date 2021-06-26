المنتخب الشبابي يكمل تحضيراته للقاء السنغال اليوم

2021/06/26 | 08:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجولة 33 لممتاز الكرة تنطلق غداً باقامة خمس مباريات بغداد ـ الصباح الجديد: أكمل منتخب الشباب تدريباته في ملعب «20 يونيو» تحضيراً لمواجهة نظيره منتخب لبنان اليوم الخميس في إطار الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب المقامة حالياً في مصر.ويلعب منتخبنا الشبابي في الساعة 7 من مساء اليوم مباراته الثانية في بطولة كاس العرب ...

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