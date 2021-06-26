انطلاق فعاليات الحشد الشعبي في عيده السابع

2021/06/26 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعانطلقت فعاليات الحشد الشعبي اليوم السبت في ذكرى تأسيسه السابعة.وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه " برعاية وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى"

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