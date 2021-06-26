الرافدين: فروعنا المخصصة مفتوحة في يوم السبت لصرف المستحقات

2021/06/26 | 09:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، فتح فروعه المخصصة في يوم السبت، لصرف المستحقات.وذكر المصرف، لـ”المركز الخبري الوطني”، أن فروعه “المخصصة مفتوحة في يوم السبت، لصرف مستحقات اصحاب المنافذ الخاصة”.وأضاف: “وايضا […]

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