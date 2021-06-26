2021/06/26 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، وصول درجات الحرارة لـ 50 درجة مئوية.وذكر بيان للهيئة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الطقس اليوم السبت، سيكون صحواً ودرجات الحرارة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات باستمرار ارتفاع الحرارة لـ 50° حتى الاثنين المقبل المركز الخبري الوطني.

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