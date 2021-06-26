الانواء الجوية توجز وضع الطقس في البلاد والسخونة المرتقبة

2021/06/26 | 09:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد، فيما اكدت ان درجات الحرارة وصلت حاجز الـ 50 درجة

وذكر بيان للهيأة أن “الطقس اليوم السبت سيكون صحواً ودرجات الحرارة في بغداد 47 درجة مئوية في ما سجلت محافظة البصرة اعلى درجة وهي 50 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم”.

وأضاف أن “الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم”.

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