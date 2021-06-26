بحضور الكاظمي والفياض.. بدء الاستعراض العسكري للحشد الشعبي في ديالى

2021/06/26 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأت قوات الحشد الشعبي بالاستعراض العسكري، اليوم السبت، لإحياء الذكرى السابعة لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض.وذكر إعلام الحشد الشعبي، في بيان، أنه “برعاية و بحضور دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى […]

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