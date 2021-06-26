فؤاد مرسي الاقتصادي المبدع - فهد المضحكي

2021/06/26 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي لا يمكن الحديث عن رموز مصر الفكرية والسياسية دون التوقف عند المفكر فؤاد مرسي الذي يصفه محمود أمين العالم بالرجل الضمير، الذي يختبر عنده المواقف وتمتحن الحقائق وهو معيار الذهب الإنساني الذي تقاس به قيم الصدق والأمانة الفكرية وشرف القصد.ولد الدكتور فؤاد مرسي في الإسكندرية عام 1925، وفي عام 1945 حصل على لسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية، وفي عام 1949 حصل على الدكتوراه من جامعة السربون في الاقت ......





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