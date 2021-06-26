2021/06/26 | 09:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تفتتح اليوم السبت، مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020″، بإقامة أول مباراتين.وتلعب الدنمارك مع ويلز في مباراة متكافئة، بينما تميل الكفة للمنتخب الإيطالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موعد أول مواجهتين في ثمن نهائي “يورو 2020” المركز الخبري الوطني.

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