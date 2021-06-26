بحضور الكاظمي.. انطلاق فعاليات الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الحشد الشعبي

2021/06/26 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، انطلاق فعاليات الحشد بذكرى اليوم السنوي السابع لذكرى تأسيسه.

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وذكرت رئاسة الحشد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2021)، "برعاية وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تنطلق فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى".

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