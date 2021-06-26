الصحراء ليست الخلاف الوحيد.. أسباب أخرى للأزمة الإسبانية - المغربية

2021/06/26 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الشهر الماضي سبح نحو ثمانية آلاف شخص نحو جيب سبتة، التابع لإسبانيا في شمال إفريقيا أو تسلقوا السياج الحدودي للدخول، بعدما خففت السلطات المغربية على ما يبدو القيود على الحدود، في خطوة جرى ربطها على نطاق واسع بخلاف يتعلق بالصحراء الغربية.

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