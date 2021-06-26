2021/06/26 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أبلغ مكتب المدعي العام في مانهاتن محامي الرئيس الأميركي السابق، دونالد ‏ترامب، بأنه يدرس توجيه اتهامات جنائية ضد ‏شركة عائلته، “منظمة ترامب”، ‏بشأن المزايا الإضافية التي منحتها لمدير تنفيذي كبير، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتهامات جنائية..



ترامب أمام نيران مدعٍ عام مانهاتن المركز الخبري الوطني.

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