صيف قائظ.. الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة ومدى الرؤية في العراق

2021/06/26 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، وصول درجات الحرارة لـ 50 درجة مئوية.

وذكر بيان للهيئة تلقته (بغداد اليوم) أن "الطقس اليوم السبت، سيكون صحواً ودرجات الحرارة في بغداد 47 درجة مئوية في ما سجلت محافظة البصرة اعلى درجة وهي 50 درجة مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأضاف أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

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