مصرف الرافدين يفتح فروعه لهذا اليوم لصرف عدة مستحقات

2021/06/26 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد اليوم - متابعة

أعلن مصرف الرافدين، فتح فروعه المخصصة في يوم السبت، لصرف المستحقات.

وقال المصرف في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن فروعه "المخصصة مفتوحة في يوم السبت، لصرف مستحقات اصحاب المنافذ الخاصة".

وأضاف أن الفروع مفتوحة أيضاً "لاستلام مبالغ المنتجات النفطية".

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