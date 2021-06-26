وزارة العمل : شمول 800 اسرة في مناطق الطمر الصحي والعشوائيات برواتب الحماية والمعين المتفرغ

2021/06/26 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول 800 اسرة قاطنة في مناطق الطمر الصحي والعشوائيات والمخيمات في بغداد والمحافظات ، برواتب الحماية والمعين المتفرغ ، خلال الاسبوعين الماضيين ./انتهى9

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