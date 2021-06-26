النائب فالح الخزعلي : لن نتخلى عن مجاهدي الحشد والمفسوخة عقودهم ورواتبهم ستصرف باثر رجعي

2021/06/26 | 09:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد النائب عن تحالف/ الفتح / فالح الخزعلي عدم التخلي عن مجاهدي الحـشد الشعبي والمفسوخة عقودهم وان رواتبهم تم تضمينها في موازنة 2021 و سوف تصرف بأثر رجعي قريباً جداً.وقال الخزعلي في بيان :" ان سلم الرواتب القديم كان بواقع مليون ومئة الف دينار واليوم بعد الزيادة الحاصلة اصبح بحدود مليون واربعمائة الف دينار ، و اننا متابعون لموضوع الشهداء والجرحى وقد تمت زيادة رواتبهم الى مليون ومئتي الف دينار " .واضاف :" رفعنا تخصيصات هيئة الحـشد الشعبي لغرض الاهتمام بهذه القوة القتالية التي حفظت العراق وامتثلت لاوامر المرجعية الدينية الرشيدة وماضون في دعمهم واسنادهم ولا نسمح بالمساس بهم ابداً ".يُذكر ان عدد مقاتلي الحشد الشعبي اصبح ١٦٩ الفا بعد ان كانوا ١٢٢ الف مقاتل ./انتهى9

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