2021/06/26 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي لـ الحشد: بكم يستعيد العراق دوره التاريخي بالمنطقة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي لـ الحشد: بكم يستعيد العراق دوره التاريخي بالمنطقة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي لـ الحشد: بكم يستعيد العراق دوره التاريخي بالمنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).