بحضور الكاظمي.. انطلاق فعاليات الحشد الشعبي في عيده السابع

2021/06/26 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

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انطلقت فعاليات الحشد الشعبي، اليوم السبت، في ذكرى تأسيسه السابعة.

وذكر بيان لموقع الحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، أنه " برعاية وبحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انطلقت فعاليات الحشد الشعبي في عيده السنوي السابع، وذكرى بدء عمليات التحرير الكبرى".

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