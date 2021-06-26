مصرع 4 اشخاص في حادث سير بمحافظة ديالى

2021/06/26 | 09:47 - المصدر: NRT عربية

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افاد مراسلنا، السبت، بمصرع 4 اشخاص اثر حادث سير وقع في محافظة ديالى.

وقال مراسل NRT عربية (26 حزيران 2021)، ان "حادث سير وقع في قضاء خانقين بالقرب من منطقة (كباشي) شمال شرق محافظة ديالى، ما ادى الى مصرع 4 اشخاص".

واضاف مراسلنا أن "القوات الامنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الامر، فيما تم نقل جثث المتوفين الى الطب العدلي".

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