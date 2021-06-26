الكاظمي: عملنا تحت راية العراق وحماية أرضه وشعبه واجب علينا

2021/06/26 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، أنه يعمل تحت راية العراق ،وأن حماية أرضه وشعبه واجب.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): " حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضاً الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبناءنا في الحشد الشعبي".وأضاف: " نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا.

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