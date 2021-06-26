خلال الأسبوعين المقبلين.. طقس مرهق شديد الحرارة ينتظر المدن العراقية

2021/06/26 | 09:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى ارتفاع "شديد" في معدلات الحرارة لتلامس الـ53 درجة مئوية في الظل.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في توضيح تابعه "ناس"، (26 حزيران 2021)، "يبدو اننا امام اسبوعين شديدي الحرارة وارتفاع يصل اقصاه مطلع تموز بدرجات تسجلها مناطق الجنوب تصل الى 53 درجة مئوية في الظل واعلى من 62 تحت اشعة الشمس".

وأوضح، "اعتبارا من اليوم تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مع فترات سكون الرياح وتحولها تارة الى الاتجاه الجنوبي الشرقي خصوصا مساء اليوم ونهار غد الاحد".

وأشار الراصد الجوي إلى ان "محافظة البصرة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الرطوبة خلال هذا الاسبوع وتحديدا صباح الثلاثاء وبالتالي ستكون اجواءها مرهقة وحارة بدرجات تتراوح بين 48-51-52-53 وعلى مدى عشرة ايام قادمة".

واضاف، "باقي المدن الجنوب وكذلك الكوت والديوانية وبابل وديالى والعاصمة بغداد سترتفع فيها درجات الحرارة بنسب متفاوته ايضا 47-48-49_50-51".

وتابع، "اما مناطق الشمال والغرب ستشهد ارتفاعا ايضا ولكن بشكل اقل بقليل لتسجل بين 45-47".

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