اليوم.. إنطلاق اولى مواجهات ثمن نهائي

2021/06/26 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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تنطلق، اليوم السبت، مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بإقامة أول مباراتين.

وتلعب الدنمارك مع ويلز في مباراة متكافئة، بينما تميل الكفة للمنتخب الإيطالي الذي يواجه نظيره النمساوي في المباراة الثانية.

وتنطلق مواجهة الدنمارك مع ويلز في الساعة السابعة مساء حسب توقيت مكة المكرمة، في حين تقام مواجهة إيطاليا ضد النمسا في الساعة العاشرة مساء.

تجدر الإشارة إلى أن الفائز من مواجهة ويلز والدنمارك سيلعب في الدور ربع النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والتشيك، الذي يقام غدا الأحد، بينما سيصطدم المتأهل من مباراة إيطاليا والنمسا، مع الفائز في المباراة المرتقبة غدا، بين البرتغال، حاملة اللقب، وبلجيكا، المصنفة أولى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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