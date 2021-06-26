الكاظمي مخاطباً الحشد: بكم نستعيد للعراق دوره التأريخي بالمنطقة

2021/06/26 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

خاطب القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الحشد الشعبي بالقول: "أنتم أبناء العراق وبكم نستعيد للعراق دوره التاريخي في المنطقة".

وقال الكاظمي، خلال حضوره الاستعراض العسكري للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسه، بحسب بيان لمديرية اعلام الحشد، تلقته (بغداد اليوم): "أحيي أبناء العراق أبناء الحشد الشعبي البطل، في عيد تأسيسه"، مؤكدا ان "أبناء الحشد هم أبناء الدولة، وهم مستمرون بتقديم كل ما يخدم شعبنا و وطننا".

وأضاف: "أنتم والقوات الأمنية دحرتم الإرهاب وامامكم المزيد، وبوعيكم و انضباطكم و مهنيتكم يحفظ الحشد الشعبي وبكم نستعيد للعراق دوره التاريخي في المنطقة"، متابعاً "أحيي بطولاتكم و وتضحيات الشهداء و عوائلهم الكريمة".

وغرد الكاظمي عبر منصة "تويتر"، قائلاً: "حضرنا استعراض جيشنا البطل في 6 كانون، وأيضا الشرطة الباسلة، واليوم حضرنا استعراض أبنائنا في الحشد الشعبي..



نؤكد أن عملنا هو تحت راية العراق، وحماية أرضه وشعبه واجب علينا".

وختم بالقول: "‏نعم للعراق..



نعم للعراق القادر المقتدر".

واستعرضت قوات الحشد الشعبي في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي بكافة صنوفها صباح اليوم السبت.

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