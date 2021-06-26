براعم كرة القدم النجفية يغادرون الى العاصمة بغداد

2021/06/26 | 10:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ غادر وفد نادي النجف الاشرف لكرة القدم ، فئة البراعم ، الى العاصمة بغداد للمشاركة بمهرجان البراعم الذي تنظمه اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة ، مساء اليوم السبت بملعب الشعب الدولي.وقال امين سر النادي رئيس الوفد باسم محمد :" ان المهرجان الكروي لهذه الفئة سيقام بمشاركة 18 ناديا ، وهو الاول من نوعه وسيسهم بالكشف عن المواهب الجيدة لبراعم النادي "./انتهى

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