2021/06/26 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، ان صادرات النفط العراقية لأمريكا انخفضت لتصل الى 155 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.وذكرت الإدارة في تقرير لها أطلع عليه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصادرات النفطية العراقية لأمريكا تنخفض لـ 155 ألف برميل المركز الخبري الوطني.

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