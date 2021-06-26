2021/06/26 | 10:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني برز ملف الطاقة الكهربائية في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الواجهة، ‏مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ‏والاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة في ‏المناطق النائية، فيما تحدثت مصادر أمنية، وسياسيون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجات الحرارة والإستهدافات المتكررة لأبراج الطاقة تعيدان ملف الكهرباء ‏للواجهة المركز الخبري الوطني.

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